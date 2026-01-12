محافظ الفيوم: 94 وحدة بيطرية تقدم خدمات الحملة الاستثنائية لتحصين الماشية

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تنفذ الحملة القومية الاستثنائية لتحصين الماشية من خلال 94 وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بإشراف 12 فريق عمل من لجان مديرية الطب البيطري بالفيوم، من مسئولي الوقاية والإرشاد والتسجيل والترقيم والتقصي الوبائي، يجوبون القرى يوميًا ضمن فعاليات الحملة، بالتنسيق مع فرق العمل الموجودة بالوحدات البيطرية، جاء ذلك أثناء متابعة أعمال الحملة التى بدأت أعمالها السبت الماضي 10 يناير الجاري، وتستمر لمدة شهر.

المستهدف من الحملة

وأضاف محافظ الفيوم، أن الحملة تستهدف تحصين الماشية الجديدة المشتراة لدى صغار المربيين، والمواليد الجديدة للماشية، بالإضافة إلى جرعات تنشيطية للماشية التى حصلت على جرعة تحصين واحدة للحمى القلاعية، ووجه محافظ الفيوم، مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل، وناشد مربي الماشية وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم ضد فيروس الحمى القلاعية، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض.

الاهتمام بالندوات الارشادية

كما وجه المحافظ، بمتابعة الندوات الإرشادية والتوعوية المصاحبة للحملة، التي تهدف إلى التعريف بأساليب التربية السليمة للماشية، وأهمية التحصين والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بهذه الأمراض الوبائية الخطيرة، وخطورتها على صحة المواطنين والأمن القومى الغذائى.

رصد عترة جديدة من الحمي القلاعية ببعض الدول المجاورة

وقال الدكتور وجدي مصطفى نايل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن الحملة تستهدف تقديم التحصينات الوقائية لرؤوس الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ضد مرض الحمى القلاعية خاصة العترة الجديدة SAT1، التي تم رصدها مؤخرًا في عدد من دول الجوار، في استجابة سريعة ومحكمة لتحدي وبائي جديد قد يهدد الثروة الحيوانية في مصر.

ولفت إلى أن المديرية قد استعدت للحملة، بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها.

