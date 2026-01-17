السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان اللغة العربية والتربية الدينية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ببني سويف

غدًا، 99 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

ويبدأ امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ونصف وتخصص آخر عشرين دقيقة للإملاء، ويبدأ امتحان التربية الدينية من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الواحدة ونصف ظهرًا.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات.

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


وفي إطار الحرص على السلامة الصحية للطلاب، تم توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

 

كما شددت الدكتورة همت أبو كيلة على مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تهيئة اللجان المناسبة لهم فى الادوار الأرضية، وتطبيق كافة التيسيرات المقررة وفق اللوائح والقواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في مناخ إنساني وتربوي عادل.

الجريدة الرسمية