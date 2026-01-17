وكيل التعليم بالوادي الجديد: امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بهدوء وبشكل جيد

18 حجم الخط

تابع الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، مباشرة وانتظام غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، و5 غرف عمليات فرعية بإدارات مراكز المحافظة الخمس؛ لمتابعة الامتحانات وانتظام طلاب الشهادة الإعدادية لأداء إمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، بمقار اللجان وحصر حضور وغياب وذلك بحضور جميع المعنيين.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد الموقف الامتحاني أولًا بأول، والتدخل السريع لحل أي معوقات طارئة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات، وتوفير المناخ الآمن الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على متابعة انتظام الطلاب وتسليم أوراق الإمتحان، لافتًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة تسير بهدوء وبشكل جيد، وغرفة العمليات على تواصل لحظى مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية والمركزية لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

يؤدي 5593 طالبًا وطالبةً موزعين على 127 لجنةً، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في ثاني امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بجميع الإدارات التعليمية.

