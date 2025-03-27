الخميس 27 مارس 2025
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ثقافة وفنون

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

القارئ الراحل محمد
القارئ الراحل محمد صديق المنشاوي، فيتو

«لا خير في الإذاعة إن خلت من صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي»، بهذه الكلمات عبر محبو القاري الراحل محمد صديق المنشاوي عن غيابه عن خريطة إذاعة القرآن الكريم على مدار الثلاث أيام الماضية.

بداية الأزمة

كانت البداية مع تعبير فادية ابنة القارئ محمد صديق المنشاوي الصغرى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” عن استيائها من غياب والدها عن خريطة إذاعة القرآن الكريم عدة مرات كان من أبرزها في يوم الاحتفال بمرور 61 عامًا على إنطلاق إذاعة القرآن الكريم بجانب عدة أيام أخرى.

شكوى نجله صاحب الصوت الباكي تكررت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية وفي كل مرة تجد مساندة واستنكار من قبل محبي والدها على غيابة عن خريطة إذاعة القرآن الكريم لما يتمتع به القارئ الراحل من مكانة كبيرة لدى محبيه وعشاقه.

أسرة الشيخ محمد صديق المنشاوي تسلم الإذاعة تلاوات نادرة لم تُذع من قبل (صور)

 

وفي وقت سابق استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أسرة فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، بحضور إسماعيل دويدار رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
وأهدت أسرة الشيخ المنشاوي الهيئة عددًا من التلاوات النادرة من حفلات خارجية متعددة، أحياها القارئ الكبير على مدى عقود من التلاوة وذلك لبثها لأول مرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وتواجه إذاعة القرآن الكريم انتقادات حادة بسبب حجب بعض الأصوات ذات الجماهيرية الطاغية مثل: المنشاوي، في مقابل الإفراط في إذاعة تلاوات مكررة لأسماء مكررة خلال فترات زمنية قصيرة جدا.
 

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