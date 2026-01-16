فريق من صحة الإسماعيلية يفاجئ مستشفى الحميات (صور)

18 حجم الخط

أجرى فريق من مديرية الصحة جولة مرور مفاجئة، لمتابعة سير العمل بمستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية.

أعضاء فريق الإشراف

وضم الفريق ممثلين لعدد من الإدارات الفنية بمديرية الصحة، حيث ضم فريق المرور إدارات الطب العلاجي، الحوكمة والمراجعة الداخلية، التفتيش الصيدلي، التمريض، الجودة، مكافحة العدوى، والمعامل.

جانب من الجولة، فيتو

استهداف أقسام المستشفى

واستهدف أعضاء الفريق الزائر المرور على أقسام الاستقبال والفرز، غرفة الفحص، غرفة الملاحظة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى علاج طوارئ، غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، غرفة العقر الخاصة بالأمصال، الأقسام الداخلية، العناية المركزة، وحدة الغسيل الكلوي، المعمل، وأقسام الأشعة.

جانب من الجولة، فيتو

متابعة سير العمل بالاقسام

وخلال المرور تفقد فريق الإشراف سير العمل للتأكد من تواجد الفرق الطبية والتمريضية والتزام النوبتجية، وانتظام تقديم الخدمة للمرضى، كما تمت مراجعة الترددات بالأقسام المختلفة.

جانب من الجولة، فيتو

فيما يخص إدارة المعامل، تبين تواجد الفنيين والتزام العاملين بالزي الرسمي، ونظافة المعمل، واكتمال السجلات، وإجراء المعايرة اليومية والشهرية، وتحديث نماذج الأمان المعملي وجودة المعامل، مع التأكيد على استكمال أعمال الصيانة الخاصة بحوض غرفة السحب، وتدبير بعض الكيماويات اللازمة لحين توريدها.

جانب من الجولة، فيتو

كما تبين من مرور إدارة العلاجي نظافة المكان وانتظام العمل، وتواجد الفريق الطبي وطاقم التمريض مع الالتزام بالزي الرسمي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة سير العمل بالأقسام المختلفة.

وأفاد مرور إدارة التمريض بتواجد التمريض بجميع الأقسام والتزامهم بالزي الرسمي وكروت التعريف، وتواجد الأطباء بالنوبتجية، والالتزام بمعظم معايير الجودة ومكافحة العدوى، وتوافر الأدوية والمستلزمات، كما تبين تواجد فريف التمريض بالاستقبال، وتحديث قوائم الأدوية، وتوافر كروت التعريف المحدثة، وتمييز الأدوية عالية الخطورة باللون الأحمر، والالتزام بتسجيل درجات حرارة الثلاجة، وعدم وجود نواقص بالأدوية.

ومن جهة أخرى قام فريق مكافحة العدوى بالمرور على المستشفى، حيث تبين نظافة البيئة العامة بالاستقبال، والتزام الطبيبة بارتداء الواقيات الشخصية. وفي قسم العناية المركزة تبين نظافة القسم، وتوافر شيت مرور الصيدلي الإكلينيكي، وتنفيذ نماذج الترصد داخل التذاكر بطريقة صحيحة، والتزام الطبيب بارتداء الواقيات الشخصية.

كما رصد الفريق بعض الملاحظات الفنية الخاصة بصيانة عدد من الأجهزة الطبية والأثاث ببعض الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال المذكرات الفنية المعتمدة لضمان سرعة الإصلاح واستمرارية تقديم الخدمة الطبية بكفاءة.

يأتي هذا المرور في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة داخل منشآت الصحة بمحافظة الإسماعيلية.

