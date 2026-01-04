الأحد 04 يناير 2026
محافظات

صحة الإسماعيلية تشن حملة للتأكد من سلامة مياه الشرب بالمنشآت التعليمية

شنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية حملة، للمرور على المنشآت التعليمية للتأكد من صحة وسلامة مياه الشرب، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، للتأكد من توافر بيئة صحية سليمة للطلاب والمعلمين.
 

صحة الإسماعيلية تنفذ خطتها لانتخابات الإعادة بمجلس النواب 2025

فريق من صحة الإسماعيلية في جولة مرورية مسائية لمستشفى التل الكبير ( صور )

اتخاذ آليات الوقاية 
 

ومن جانبها أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على  حرص وزارة الصحة على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب. 

تكثيف المرور على المعاهد الأزهرية والمدارس 

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم المرور على ١٣٢ مدرسة على مستوى المحافظة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر؛لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.

 

المرور على محطات المياه 

وقد قام فريق صحة البيئة برئاسة الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة بالمرور على ٤٠ محطة مياه شرب؛ للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية. 
 

وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى سحب ١٨٠ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها، كما تم المرور على ٦ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

الجريدة الرسمية