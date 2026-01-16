الجمعة 16 يناير 2026
المالية تعلن مزادًا علنيًا لبيع سيارات وبضائع جمركية نهاية يناير

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، من خلال الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم جلسة مزاد علني كبير لبيع سيارات وبضائع جمارك السخنة والسويس والأدبية.

ومن المقرر أن يتم إقامة المزاد العلني بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026.

بيع سيارات وبضائع جمارك السخنة والسويس والأدبية

ويشمل المزاد سيارات ملاكي ونقل تابعة لجمارك السويس، من ماركات متنوعة أبرزها:
هيونداي، بنتلي، BMW، شيفروليه، تويوتا، كيا، ميتسوبيشي، مرسيدس، وGMC، وبموديلات وطرازات مختلفة.
 

المزاد بيع بضائع جمركية متنوعة

كما يتضمن المزاد بيع بضائع جمركية متنوعة تشمل: أرز بسمتي، أقمشة، كيماويات، حشو غير منسوج، جلد صناعي، أدوات كهربائية، لدائن، كاوتش، شنط، إكسسوار حريمي ورجالي، وأسلاك مجدولة، إلى جانب أصناف أخرى من البضائع الجمركية المختلفة.


تُقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم

ومن المقرر أن تُقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في تمام الساعة 12 ظهرًا، وحددت الهيئة تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه، مع سداد 30% فور رسو المزاد، واستكمال باقي الثمن خلال 15 يومًا، دون عمولة.

المعاينة تتم قبل المزاد

وأكدت الهيئة أن المعاينة تتم قبل المزاد، وأن البيع يتم طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط المتاحة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس – برج (2).

