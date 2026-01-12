الإثنين 12 يناير 2026
اقتصاد

تفاصيل المزاد العلني عن بيع مركبات النيابات غدًا الثلاثاء

سيارات
سيارات
أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم بيع كبير بالمزاد العلني لعدد من مركبات النيابات، وذلك خلال جلسة المزاد المقرر عقدها يوم الثلاثاء 13 يناير 2026.

ويشمل المزاد بيع سيارات ميكروباص وملاكي وبيك آب، إلى جانب موتوسيكلات وتكاتك، وبمختلف الموديلات والطرازات، وتضم المركبات المعروضة للبيع ماركات متعددة من بينها:
سوزوكي، مازدا، هيونداي، دايو، إيسوزو، كيا، بي واي دي، شيفروليه، بيجو، إسبرانزا، تويوتا، دايون، هوجن، بنتلي، حواء، نصر، ميني كوبر، ميتسوبيشي، لادا، جيب شيروكي، نيسان، رينو، بوكسر، حلاوة، سكودا، مرسيدس، فيات، وأوبل.

وأوضحت الهيئة أن ثمن كراسة الشروط 400 جنيه، ويتم عقد جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الكائن بـ أبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس – برج (2). ويشترط لدخول المزاد سداد تأمين قدره 50 ألف جنيه، مع سداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، واستكمال باقي الثمن خلال 15 يومًا.

وأكدت الهيئة أن البيع يتم بدون عمولة، وأن المعاينة أساس البيع، كما يشترط شراء كراسة الشروط كأحد شروط دخول المزاد، وأن تكون بحوزة المتزايد عند دخول قاعة المزاد. كما تُطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

ويتم البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.
 

