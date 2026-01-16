14 قطاعا يتصدر قائمة الأكثر تداولًا بالبورصة في ختام الأسبوع

18 حجم الخط

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في قيم التداول خلال جلسة نهاية الأسبوع، حيث تصدّر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر تداولًا، تلاه عدد من القطاعات الحيوية.



قطاع البنوك

قيمة التداول: 1.42 مليار جنيه

نسبة من الإجمالي: 29.8%

قطاع العقارات

قيمة التداول: 746.7 مليون جنيه

النسبة: 15.7%

الخدمات المالية غير المصرفية

قيمة التداول: 563.4 مليون جنيه

النسبة: 11.8%

قطاع الموارد الأساسية

قيمة التداول: 330.1 مليون جنيه

النسبة: 6.9%

الأغذية والمشروبات والتبغ

قيمة التداول: 302.9 مليون جنيه

النسبة: 6.4%

الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات

قيمة التداول: 290.3 مليون جنيه

النسبة: 6.1%

المنسوجات والسلع المعمرة

قيمة التداول: 265.8 مليون جنيه

النسبة: 5.6%

الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات

قيمة التداول: 195 مليون جنيه

النسبة: 4.1%

المقاولات والإنشاءات الهندسية

قيمة التداول: 173 مليون جنيه

النسبة: 3.6%

الرعاية الصحية والأدوية

قيمة التداول: 170.7 مليون جنيه

النسبة: 3.6%

مواد البناء

قيمة التداول: 108.6 مليون جنيه

النسبة: 2.3%

السياحة والترفيه

قيمة التداول: 43.1 مليون جنيه

النسبة: 0.9%

التجارة والموزعون

قيمة التداول: 38.4 مليون جنيه

النسبة: 0.8%

خدمات النقل والشحن

قيمة التداول: 27 مليون جنيه

النسبة: 0.6%

تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

