ارتفاع معظم مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى 43212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 52017 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 19670 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4529 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12430 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 16690 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4553 نقطة، وارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 19542 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

وسجل رأس المال السوقي نحو 3.023 تريليون جنيه، وخسرت البورصة نحو 19 مليار جنيه بختام التعاملات.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% عند مستوى 43684 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% عند مستوى 52535 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.64% عند مستوى 19865 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.19% عند مستوى 4592 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% عند مستوى 12707 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% عند مستوى 17004 نقاط، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39% عند مستوى 4592 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 3.042 تريليون جنيه لتربح نحو 4 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 43404 نقاط، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% عند مستوى 52660 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% عند مستوى 19657 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% عند مستوى 4689 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 13045 نقطة، وهبك مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 17454 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 4691 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الأحد أولى جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 46 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.038 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42895 نقطة، لأعلى مستوى في تاريخه وفي الأسبوع الثاني بالعام 2026، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 52588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 19506 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 4672 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة.

