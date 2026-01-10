السبت 10 يناير 2026
قبل إقامته غدًا، تفاصيل مزاد حكومي ضخم لبيع مركبات النيابات يناير 2026

مزاد سيارات
يريد العديد من المواطنين معرفة تفاصيل ومواعيد مزادات السيارات التي يم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.

و أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم بيع كبير بالمزايدة العلنية لعدد متنوع من مركبات النيابات، وذلك على جلستين خلال شهر يناير 2026.

مزاد حكومي ضخم لبيع مركبات النيابات يناير 2026

وأوضحت الهيئة أن جلسة المزاد الأولى ستُعقد يوم 11 يناير 2026، وتشمل بيع سيارات بيك آب وملاكي إلى جانب موتوسيكلات، من ماركات متعددة من بينها: تويوتا، هيونداي، شيفروليه، مرسيدس، نيسان، إيسوزو، جيب شيروكي، مازدا، دايو، سوزوكي، ميتسوبيشي، هوندا، رينو، فيات، بيجو، كيا، لادا، وغيرها، وبموديلات وطرازات مختلفة.

كما تُقام جلسة المزاد الثانية يوم 12 يناير 2026، وتتضمن بيع سيارات ملاكي وبيك آب وميكروباص ونقل، إضافة إلى مقطورات وموتوسيكلات وتروسيكلات، لعلامات تجارية متنوعة تشمل هيونداي، فولكس، أوبل، تويوتا، بويك، مازدا، كيا، بي إم، داتسون، هوندا، مرسيدس، وغيرها.

وتُعقد جلستا المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا. وحددت الهيئة ثمن كراسة الشروط بـ400 جنيه، مع سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 50 ألف جنيه، ويتم سداد 30% فور رسو المزاد، على أن يُستكمل باقي الثمن خلال 15 يومًا.

وأكدت الهيئة أن البيع يتم بدون عمولة، وأن المعاينة أساس البيع، ويمكن للراغبين الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بـأبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس – برج 2، مع الالتزام بكافة الشروط الواردة بالكراسة.

