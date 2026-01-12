الإثنين 12 يناير 2026
اقتصاد

وزارة المالية تعلن عن مزادين لبيع مركبات وبضائع جمركية خلال يناير 2026

سيارات
سيارات
أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم مزادين علنيين خلال شهر يناير 2026،  لبيع مركبات نيابات وبضائع جمركية متنوعة.

وأوضح إعلان وزارة المالية أن جلسة مزاد بيع مركبات النيابات ستُعقد يوم الأربعاء 14/1/2026، وتشمل سيارات ملاكي ونقل وميكروباص وبيك أب وتكاتك، من ماركات متعددة أبرزها: نيسان، كرايسلر، شيفروليه، إسبرانزا، رينو، جيلي، فيات، بي واي دي، سوزوكي، دايو، جيب شيروكي، هيونداي، ميتسوبيشي، كيا، شنجان، كينج لونج، سكودا، رام، مرسيدس، داتسون، أوبل، فورد، بريليانس، بيجو، بي إم دبليو، إيسوزو، ودايهاتسو، بمختلف الموديلات والطرازات.

 عقد جلسة مزاد بيع البضائع الجمركية

كما قررت وزارة المالية  عقد جلسة مزاد بيع البضائع الجمركية يوم الخميس 15/1/2026، وتشمل بضائع واردة من جمارك مطار القاهرة وجمارك الإسكندرية ومطروح والسويس، وتضم سلعًا متنوعة مثل: تليفونات محمولة، شاشات إلكترونية ولوازمها، ساعات ذكية، أقمشة، ورق، خيوط، لدائن، أجهزة كهربائية، أجهزة ومستلزمات طبية، رخام، كاميرات، ملابس، أدوات كهرباء، أسلاك كهرباء، أدوات مطبخ ومائدة، حقائب سفر، كاوتش، قطع غيار سيارات، مستحضرات وأدوات تجميل، لعب أطفال، ومشغولات مختلفة.

وأكدت الهيئة أن ثمن كراسة الشروط 400 جنيه لكل مزاد، وأن المعاينة متاحة قبل جلسات المزاد وفقًا للشروط المعلنة. ويُشترط تأمين دخول مزاد بقيمة 5,000 جنيه، مع سداد 30% من قيمة الصفقة فور الرسو، واستكمال باقي الثمن خلال 15 يومًا. كما يتم البيع بدون عمولة وعلى أساس المعاينة.

وتُقام جلسات المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، وتخضع جميع الإجراءات للشروط المدونة بكراسة الشروط.

