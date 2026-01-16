"ويجز وعروسته في المغرب"، حقيقة شهر العسل السري

18 حجم الخط

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بموجة واسعة من الجدل، عقب إعلان مغني الراب الشهير "ويجز" عن ارتباطه رسميًا، وهو الخبر الذي انتظرته القاعدة الجماهيرية العريضة لـ "نجم الراب" لسنوات.

ولكن، سرعان ما تحول إعلان الارتباط إلى "كرة ثلج" من الشائعات التي طالت تفاصيل حياته الخاصة.

وفور الإعلان، تداول رواد السوشيال ميديا أنباءً تفيد بأن ويجز لم يكتفِ بالارتباط فقط، بل احتفل بـ "عقد قرانه" في سرية تامة، وأنه يتواجد حاليًا في المملكة المغربية لقضاء عطلة "شهر العسل" بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام.

ورغم قوة الرواية المتداولة، إلا أن "المفاجأة" التي لم يلحظها الكثيرون هي أن ويجز لم يعلن حتى الآن عن زواجه رسميًا، وكل ما يتم تداوله بشأن "شهر العسل" في المغرب ليس له أساس من الصحة حتى هذه اللحظة.

فالمطرب الشاب اكتفى بتأكيد خبر الارتباط فقط، دون الدخول في تفاصيل إقامة زفاف أو السفر بغرض قضاء شهر العسل، مما يضع الروايات المنتشرة في خانة "تكهنات الجمهور".

ويبقى السؤال الذي يطرحه الملايين: هل يمهد ويجز لمفاجأة كبرى خلال الأيام القادمة، أم أن "زيارة المغرب" مجرد محطة عمل لا علاقة لها بخبر ارتباطه؟

