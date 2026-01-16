الجمعة 16 يناير 2026
ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تستعيد عافيتها وتحضر لمفاجأة "من العيار الثقيل"

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
طمأنت مصادر مقربة من الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بخصوص وضعها الصحي، حيث أكدت استقرار حالتها بشكل كامل وتجاوزها للأزمة الأخيرة التي مرت بها بنجاح.

تجاوز مرحلة الخطر

وأوضحت المصادر أن شيرين أصبحت الآن في حالة صحية ونفسية جيدة جدًا، وبدأت في ممارسة حياتها بشكل طبيعي، مما جعل محبيها يتنفسون الصعداء بعد فترة طويلة من القلق والتكهنات.

مفاجأة للجمهور

وفي خطوة تؤكد استعادتها لنشاطها، بدأت شيرين في التخطيط لعودة فنية قوية للساحة الغنائية؛ حيث كشفت التسريبات عن تحضيرها لـ "مفاجأة غنائية ضخمة" من المقرر أن تطرحها خلال الفترة القليلة القادمة، لتكون بمثابة رسالة شكر لجمهورها الذي ساندها في أزمتها.

عودة "صوت النيل"

وتعمل شيرين حاليًا في سرية تامة على اختيار كلمات وألحان تليق بعودتها المنتظرة، وسط توقعات بأن تكون الأغنية الجديدة بمثابة "انطلاقة ثانية" لها، تبرهن من خلالها على قوتها الفنية وقدرتها على تجاوز الصعاب.

