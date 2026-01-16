الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

غادة رجب ونجوم الأوبرا في ليلة الموجي على المسرح الكبير

الفنانة غادة رجب
الفنانة غادة رجب
18 حجم الخط

بين مختارات من ألحان الموسيقار محمد الموجي يقضى محبى الطرب أمسية مميزة تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ويقودها المايسترو الدكتور محمد الموجى وتستضيف الفنانة غادة رجب. 

موعد حفل ليلة الموجى على المسرح الكبير 

ويأتي حفل ليلة الموجى فى الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 18 يناير الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبمشاركة نجوم الموسيقى العربية أحمد محسن، محمد الطوخى، نهى حافظ، حنان عصام وعازف الكمان يحيى الموجى.  

برنامج حفل ليلة الموجى  

ويتضمن برنامج حفل ليلة الموسيقار الراحل محمد الموجى، تقديم عدد من أعماله المتميزة ومنها اقول ما أقولش، إسمع عتابى، كامل الأوصاف، من حبى فيك ياجارى، رمش عينه، للصبر حدود، شباكنا ستايره حرير وغيرها.

جدير بالذكر أن برنامج الموسيقى العربية بالأوبرا خلال الموسم الحالي يضم نخبة من العروض الاستثنائية التي تعيد إحياء روائع المؤلفات وتحتفي برموز النغم بهدف صون الهوية والحفاظ على الإرث الإبداعي العربي.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الموسيقار محمد الموجي دار الأوبرا المصرية الفنانة غادة رجب ليلة الموجى بالأوبرا المسرح الكبير المايسترو محمد الموجي
ads

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

روسيا وإيران تتفقان على خفض التوترات وحل الأزمة عبر الدبلوماسية

تريزيجيه لـ الجماهير: نعتذر عن عدم الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا ونعدكم بالبرونزية

مدرب نيجيريا: هدفنا الفوز أمام مصر وتكليل جهودنا بالبرونزية

مصادر لـ"فيتو": تحويل اثنين من لاعبي الفراعنة وإداري بالجهاز الفني للجنة الانضباط بالكاف

«مصر أم أفريقيا والعرب»، حسام حسن يوضح تصريحاته ويرد على الهجوم بعد خسارة السنغال

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

المزيد
الجريدة الرسمية