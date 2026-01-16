غادة رجب ونجوم الأوبرا في ليلة الموجي على المسرح الكبير

18 حجم الخط

بين مختارات من ألحان الموسيقار محمد الموجي يقضى محبى الطرب أمسية مميزة تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ويقودها المايسترو الدكتور محمد الموجى وتستضيف الفنانة غادة رجب.

موعد حفل ليلة الموجى على المسرح الكبير

ويأتي حفل ليلة الموجى فى الساعة الثامنة مساء يوم الأحد 18 يناير الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبمشاركة نجوم الموسيقى العربية أحمد محسن، محمد الطوخى، نهى حافظ، حنان عصام وعازف الكمان يحيى الموجى.

برنامج حفل ليلة الموجى

ويتضمن برنامج حفل ليلة الموسيقار الراحل محمد الموجى، تقديم عدد من أعماله المتميزة ومنها اقول ما أقولش، إسمع عتابى، كامل الأوصاف، من حبى فيك ياجارى، رمش عينه، للصبر حدود، شباكنا ستايره حرير وغيرها.

جدير بالذكر أن برنامج الموسيقى العربية بالأوبرا خلال الموسم الحالي يضم نخبة من العروض الاستثنائية التي تعيد إحياء روائع المؤلفات وتحتفي برموز النغم بهدف صون الهوية والحفاظ على الإرث الإبداعي العربي.

