حياتي خط أحمر، ويجز يفاجئ الجميع بخطوبته ويضرب سياجًا من السرية حول العروس

أثار نجم الراب ويجز حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان خبر خطوبته، حيث تصدر "التريند" فور انتشار الخبر الذي جاء مفاجئًا لجمهوره، خاصة مع تمسكه الشديد بعدم الكشف عن أي تفاصيل تخص شريكة حياته.

 

غموض وتكتم


ورغم الضجة الكبيرة، فضل ويجز الصمت تجاه هوية العروس، متمسكًا بمبدأه الذي أكده دائمًا بأن "حياته الشخصية خط أحمر" وغير قابلة للتداول في العلن. واعتبر المتابعون أن إصراره على إبقاء الخطوبة بعيدًا عن الأضواء هو تطبيق عملي لرغبته في الفصل التام بين نجوميته العالمية وحياته الخاصة.

 

تساؤلات بلا إجابات


وبدأت التكهنات تزداد بين محبيه حول هوية "سعيدة الحظ"، وهل هي من داخل الوسط الفني أم خارجه، إلا أن ويجز لم يعطِ أي إشارات أو ينشر صورًا تلمح لشخصيتها، مكتفيًا بالاحتفال في نطاق ضيق جدًا، ومؤكدًا أن ما يهم الجمهور هو فنه وموسيقاه فقط، أما شؤونه الخاصة فهي ملك له وحده.

 

مباركات واحتفاء
وبمجرد تأكيد الخبر، انهالت رسائل التهنئة من زملاء ويجز في الوسط الفني ومن جمهوره العريض، الذين أشادوا بموقفه في الحفاظ على خصوصية من يحب، معتبرين أن تصريحه بأن "حياته خط أحمر" هو الرد الأنسب على محاولات الفضول التي تلاحق المشاهير في مثل هذه المناسبات.

 

 

