زحام بشارع مكة بالإسماعيلية لشراء الزينة المضيئة والفوانيس (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل جولة داخل شارع مكة أقدم شارع في محافظة الإسماعيلية، الذى بتميز بأجوائه المفرحة لشراء الزينة وللتعرف على أسعار الفوانيس، وذلك بالتزامن من اقتراب شهر مضان المبارك.

إقبال المواطنين على شراء الفوانيس والزينة

و يقبل المواطنين من أبناء محافظة الإسماعيلية على شراء الفوانيس والزينة احتفالا بالشهر الفضيل، وخلال الجولة التقت فيتو مع عدد من البائعين للتعرف على الأسعار ومدي إقبال المواطنين على عمليات الشراء.

شارع مكة في الإسماعيلية،فيتو

شارع مكة في الإسماعيلية،فيتو

تنوع المنتجات المعروضة

وأكد أحد بائعي الفوانيس بشارع مكة في الإسماعيلية إن المنتجات المعروضة تتنوع بين المنتج المصري والمستورد ولكن الصدارة أصبحت للمنتج المصري وذلك نظرا لتنوع الكميات المعروضة من الزينة المضيئة وبختصة وأن أسعارها في متناول الجميع.

شارع مكة في الإسماعيلية،فيتو

شارع مكة في الإسماعيلية،فيتو

شارع مكة في الإسماعيلية،فيتو

أسعار الفوانيس

ولفت إلى أن أسعار الفوانيس تبدأ من 50 جنيه وحتى الفي جنيه وذلك حسب الحجم، والخامة التي صنع منها الفانوس.



حكاية شارع مكة

ومن جانبه أكد عادل شكوكو صاحب محل فوانيس، على إن شارع مكة في الإسماعيلية يعد من أقدم شوارع منطقة المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية والذى يبلغ عمره أكثر من 140 عاما، حيث أنه يعد من الشوارع التجارية الكبرى الشهيرة ببيع الفوانيس والزينة والمستلزمات الخاصة بكل مناسبة، ويتمتع بالرواج التجارى.

شارع مكة في الإسماعيلية،فيتو

شارع مكة في الإسماعيلية،فيتو

شارع مكة في الإسماعيلية،فيتو

وأضاف أن الفوانيس كانت تباع صاج ومع التطور الذى تشهده المنتجات تطور الفانوس ليشمل جميع الأشكال كما أن هذا الشارع يعد شاهدا على تطور المنتج المصرى حيث أصبح المنتج المصرى ينافس المستورد وذلك من خلال يظهر واضحا من تنوع المنتجات.





جدير بالذكر أن شارع " مكة " في المحطة الجديدة يعد أعرق وأقدم شوارع الإسماعيلية، والمعروف بشارع " الفرحة " يقصده العشرات منذ 140 عاما بقرب شهر رمضان المبارك لشراء الفوانيس، والزينة، والياميش حيث تفوح منه روائح البخور الممتذجة بفرحة الوجوه ابتهاجا بقدوم شهر رمضان.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.