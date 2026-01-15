حي أول يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع مكة (صور)

18 حجم الخط

شن حي أول بمدينة الإسماعيلية، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على نهر الطريق العام بمنطقة شارع مكة.

جاءت الحملة تحت إشراف الأمير عبد الله الأمير رئيس حي أول الإسماعيلية، وعلا محمد حامد نائب رئيس الحي، وبمشاركة قسم الإشغالات وقسم المشروعات بالحي، وبالتعاون مع شرطة المرافق وقسم أول.

جانب من الحملة،فيتو

المستهدف من الحملة

وشملت الحملة شارع مكة والشوارع الجانبية، وأسفرت عن رفع ٦٥ حالة إشغال متنوعة، إلى جانب تنفيذ ١٠ قرارات إزالة إشغالات بعدد من الشوارع الحيوية.

وتأتي هذه الحملات في إطار استجابة المحافظة لشكاوى المواطنين المتكررة بشأن التعديات على حرم الطريق، والتي تعيق حركة المارة والسيارات، وتمثل خطورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، فضلًا عن تأثيرها السلبي على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

لا تهاون فى حق المواطن

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه لا تهاون في حق المواطنين في شارع آمن خالي من الإشغالات والتعديات ويليق بالمواطن الإسماعيلي.

جانب من الحملة،فيتو

علمًا بأن المحافظة أعدت أماكن حضارية لاستيعاب الباعة الجائلين وعلى رأسها مركز الإسماعيلية التجاري بحي أول؛ وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة، والتعديات على حق المواطنين في الطريق العام، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للباعة وحفاظًا على مصدر دخلهم.

وأضاف "أكرم"، أنا مع المواطن الإسماعيلي سواء كان بائع أو مشتري وأسعى للحفاظ على طقوسهم الموسمية خاصة في شهر رمضان المبارك، ولكن دون الإضرار بالصالح العام وتعطيل مصالح المواطنين.

مختتمًًا، "كان لابد من رفع الإشغالات والتعديات بشارع مكة حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة مع حالة الزحام الشديد وعدم توافر التجهيزات والإجراءات اللازمة للحماية المدنية، واستحالة وصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية، في ظل إغلاق الطريق واستخدام تندات وحواجز من الخشب والقماش.

وقمنا بإعطاء مهلة لتجار شارع مكة منذ رمضان الماضي، لرفع الإشغالات والتعديات بنهر الطريق، ووفرنا لهم البديل الآمن والحضاري، ولا مجال للتهاون في أرواح المواطنين وحمايتهم.

