تقرير: الغيابات تضرب نيجيريا قبل لقاء مصر غدًا

تتزايد الشكوك حول مشاركة عدد من نجوم منتخب نيجيريا في مواجهة مصر المرتقبة، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها غدًا السبت على ملعب الدار البيضاء بالمغرب.

وأوضح موقع "scorenigeria"، أنه بالرغم من توجيه الاتحاد النيجيري لكرة القدم تعليماته لمنتخب النسور الخضر بضرورة تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية، إلا أن تقارير قوية تشير إلى احتمال غياب عدة أسماء بارزة عن اللقاء.

وفي مقدمتهم فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان وأليكس إيوبي، وذلك بسبب الإحباط الشديد عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب المغرب في الدور نصف النهائي.

وأكدت المصادر أن حالة من الحزن والانكسار تسيطر على بعض نجوم المنتخب النيجيري، ما دفعهم لعدم الرغبة في خوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام الفراعنة.

وفي المقابل، تأكد غياب كالفين باسي رسميًا بسبب الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة قائد الفريق ويلفريد نديدي، الذي يعاني من إصابة، رغم عودته من الإيقاف الذي حرمه من خوض لقاء نصف النهائي.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا لمنتخب نيجيريا، الذي يسعى لتعويض خسارته أمام مصر بنتيجة 2-1 في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين بالقاهرة الشهر الماضي، قبل انطلاق منافسات البطولة، وهي مواجهة شهدت اعتماد الطرفين على تشكيلتين تجريبيتين.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

