سلوت: لو عندي 15 مهاجما لن يغنوني عن محمد صلاح

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن أهمية وجود الدولي محمد صلاح، قائد منتخب مصر وجناح الريدز، مع الفريق خلال المباريات.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة بيرنلي، في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرني سلوت، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المرتقب: "سيخوض محمد صلاح مباراة مهمة مع مصر يوم السبت، ثم سيعود، وأنا سعيد بعودته للفريق".

وأضاف المدير الفني، قائلًا: "محمد صلاح كان لاعبًا بالغ الأهمية لهذا النادي ولي شخصيًا، لذا أنا سعيد بعودته، وحتى لو كان لديّ 15 مهاجمًا، لكنت سأكون سعيدًا بعودته، لكن هذا ليس وضعنا الحالي، سعيد بعودته بعد مباراة مهمة غدًا".

وخلال الفترة الحالية، يتواجد محمد صلاح مع منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا، ويخوض منتخب الفراعنة آخر مباراة في البطولة غدًا السبت أمام نيجيريا، ضمن منافسات مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.

وكان منتخب مصر قد ودّع منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا عقب الخسارة أمام منتخب السنغال بهدف دون مقابل، بينما تلقى منتخب نيجيريا الهزيمة في الدور نفسه أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح.

وتلقى منتخب مصر خسارة بهدف دون رد أمام منتخب السنغال في مباراة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، أحرزه ساديو ماني، ليحجز المنتخب السنغالي بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب المغرب، مستضيف ومنظم البطولة.

