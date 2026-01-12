طريقة عمل الزيتون المخلل بحشو الجزر استعدادا لشهر رمضان

18 حجم الخط

طريقة عمل الزيتون المخلل بحشو الجزر، الزيتون المخلل بحشو الجزر من أكثر الوصفات شيوعا في البيوت العربية، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تحرص الكثير من الأسر على تجهيز المخللات مسبقا لتكون جاهزة على السفرة الرمضانية مع الأطباق الرئيسية.

والزيتون المحشي بالجزر من أشهى وأجمل أنواع المخللات، حيث يتميز بمذاقه المقرمش ولونه الجذاب وسهولة تحضيره في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهزا، لضمان سلامة أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الزيتون المخلل بحشو الجزر.

يجب اختيار الزيتون الأخضر التفاحي متوسط الحجم.

زيتون البلدي الكبير قليل البذور.

يفضل أن تكون الثمار صلبة غير طرية.

تجنب الثمار المصابة أو البقع الداكنة.

كلما كانت الثمار سليمة وطازجة كانت النتيجة أفضل وطعم المخلل ألذ.

مكونات عمل الزيتون المخلل بحشو الجزر:-

3 كيلو زيتون أخضر

½ كيلو جزر طازج للحشو

6 ملاعق كبيرة ملح خشن

1 كوب كبير عصير ليمون طبيعي

1 كوب خل أبيض

2 لتر ماء

2 حبة فلفل حار اختياري

قرون فلفل أخضر بارد حسب الرغبة

شرائح ليمون

ورق لورا

حبوب كمون أو كزبرة صحيحة اختياري

طريقة عمل الزيتون المخلل بحشو الجزر:-

غسل الزيتون جيدا للتخلص من الأتربة والشوائب.

فتح الزيتون باستخدام سكين صغير أو آلة نزع البذور إما نزع النواة من الداخل، أو شق الزيتونة شقا طوليا للحشو.

نقع الزيتون في ماء لمدة 3 إلى 5 أيام لتقليل مرارته، ويغير الماء يوميا مرة أو مرتين.

ستلاحظ تغير لون الماء بسبب خروج المرارة.

يمكن تذوق حبة زيتون، إذا زالت المرارة بدرجة مناسبة يصبح جاهز للتخليل.

هذه الخطوة مهمة جدا وهي سر الطعم المميز.

يقشر الجزر ويغسل جيدا.

يقطع إلى عيدان رفيعة بطول الزيتونة

ويفضل أن تكون متماسكة لتسهيل الحشو.

يمكن إضافة شريحة فلفل حار مع الجزر لمن يحب الطعم الحار.

يتم إدخال عود الجزر داخل الزيتونة بعد نزع البذرة.

تعبئة كمية الزيتون بالكامل بنفس الطريقة.

ترتيب الزيتون المحشي في برطمانات زجاج أو بلاستيك آمن للطعام.

كلما كان الحشو متناسق ظهر شكل الزيتون جميل عند التقديم.

يذوب الملح في الماء جيدا.

يضاف الخل وعصير الليمون، وتضاف التوابل، ورق لورا، وحبوب فلفل أسود، وكمون صحيح.

يمكن غلي المحلول ثم تبريده أو استخدامه بارد مباشرة.

وجود الليمون والخل يساعد على تسريع النضج، وإعطاء لون وطعم رائع، ومنع تكون العفن على السطح.

يوضع الزيتون المحشي في البرطمان.

يتم توزيع شرائح الليمون والفلفل بين الطبقات.

صبى المحلول الملحي حتى يغطي الزيتون بالكامل.

التأكد من عدم وجود فراغات هوائية.

إغلاق البرطمان بإحكام شديد.

يترك البرطمان في مكان مظلم بعيد عن الشمس.

يفضل درجة حرارة الغرفة وليس الثلاجة

مدة النضج من 2 إلى 4 أسابيع حسب نوع الزيتون.

بعد الفتح يحفظ في الثلاجة.

لنجاح الزيتون المخلل، يجب استخدام ملح خشن وليس ملح ناعم.

لا يستخدم الملح باليود لأنه يسبب طراوة المخلل.

التأكد من تغطية الزيتون تماما بالمحلول.

يمكن إضافة طبقة زيت رفيعة على السطح لمنع العفن.

عدم استخدام برطمانات معدنية.

عدم إدخال ملعقة مبتلة داخل البرطمان بعد التخليل.

