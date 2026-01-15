الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

غارة من مسيرة تابعة للاحتلال على محيط بلدة ميفدون جنوبي ‎لبنان

غارة من مسيرة تابعة
غارة من مسيرة تابعة للاحتلال على محيط بلدة ميفدون
 أفادت تقارير إخبارية، بشن جيش الاحتلال غارة جوية من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي ‎لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ضرب أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق في لبنان.

والاسبوع الماضي، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكن غير كافية.

وادعى مكتب نتنياهو، في بيان صادر عنه أن نزع سلاح حزب الله بالكامل أمر بالغ الأهمية لأمننا ومستقبل لبنان.

فيما أكد الجيش اللبناني في وقت سابق، أن خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وأوضح الجيش في بيان أن المرحلة الأولى ركزت على توسيع الحضور العملاني للمؤسسة العسكرية، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الجيش إلى أن العمل في هذا القطاع ما زال مستمرا إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات المعروفة بـRFAs، بهدف تثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بصورة نهائية لا رجوع عنها.

ولفت الجيش إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يرافق ذلك من إقامة مناطق عازلة تقيد الوصول إلى بعض المناطق، فضلا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024، ينعكس سلبا على إنجاز المهام المطلوبة، ولا سيما في محيط هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.

