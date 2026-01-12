سفير مصر ببيروت: التصعيد في لبنان لن يهدأ دون جهود إقليمية ودولية

18 حجم الخط

وصف علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية بـ “إيجابية ومشجعة”، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية أكدت التزامها ببدء المرحلة الثانية من حصر السلاح.

انسحاب قوات يونيفيل من جنوب لبنان مسألة في غاية الأهمية والحساسية

وأضاف سفير مصر لدى بيروت، خلال مؤتمر صحفي، من بيروت، أن انسحاب قوات يونيفيل من جنوب لبنان مسألة في غاية الأهمية والحساسية، مؤكدا أن هناك جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد في الجنوب اللبناني.

وتابع موسى: “نستهدف إيجاد ظروف أخرى في لبنان تخفف حدة التصعيد ونجحنا بالتنسيق مع شركائنا في تهدئة الوضع بلبنان وعدم تصعيده”.

الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار فى لبنان

وأردف: نجحنا في التخفيف من احتمالات الذهاب إلى مدى أبعد في لبنان، كما أننا نطلع الدولة اللبنانية على الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار.

ضرورة إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها

وشدد على أن التصعيد في لبنان لن يهدأ دون جهود إقليمية ودولية، موضحا “نعمل على ترتيبات لضمان بقاء الوضع آمنا ومستقرا في لبنان حال انسحاب يونيفيل من الجنوب”.

واستطرد سفير مصر لدى بيروت: نؤكد ضرورة إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها وندعم كل خطوة بهذا الاتجاه.

جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان قرية في جنوب لبنان

وفى سياق منفصل ذكرت تقارير إعلامية أمس الأحد أن جيش الإحتلال الإسرائيلي، وجه إنذارا ‏عاجلا إلى سكان قرية كفر حتا بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "سيهاجم الجيش على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في قرية كفر حتا وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها".

