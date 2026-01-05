مندوب أمريكا في مجلس الأمن يتهم مادورو بالتعاون مع حزب الله وإيران

18 حجم الخط

فنزويلا، زعم مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أقام تعاونًا وصفه بـ«الخبيث» مع كل من حزب الله وإيران، مدعيًا أن هذه العلاقات تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وتكشف –بحسب قوله– عن طبيعة السياسات التي تنتهجها كاراكاس في السنوات الأخيرة.

اتهامات أمريكية مباشرة لنظام مادورو

وقال المندوب الأمريكي إن النظام الفنزويلي استخدم هذه العلاقات لتعزيز نفوذه خارج الأطر القانونية الدولية، متهمًا مادورو بالسعي إلى بناء شبكة تحالفات مع أطراف تعارضها الولايات المتحدة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.

واشنطن تشكك في شرعية الانتخابات التي أوصلت مادورو إلى السلطة

وأضاف مندوب أمريكا، أن نيكولاس مادورو وصل إلى الحكم عبر انتخابات وصفها بـ«المزورة»، معتبرًا أن هذه العملية الانتخابية تفتقر إلى النزاهة والشفافية، ولا تعكس الإرادة الحقيقية للشعب الفنزويلي، على حد تعبيره.

الولايات المتحدة تصف مادورو بـ«الرئيس غير الشرعي» أمام مجلس الأمن

وشدد مندوب أمريكا فى مجلس الأمن، على أن بلاده لا تعترف بشرعية مادورو كرئيس لفنزويلا، مؤكدًا أن استمراره في الحكم يمثل – من وجهة النظر الأمريكية – انتهاكًا للمبادئ الديمقراطية، ويزيد من عزلة فنزويلا على الساحة الدولية.

