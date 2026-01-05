الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مندوب أمريكا في مجلس الأمن يتهم مادورو بالتعاون مع حزب الله وإيران

مظاهرات فى نيويوك
مظاهرات فى نيويوك ضد الحرب على فنزويلا، فيتو
18 حجم الخط

فنزويلا، زعم مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أقام تعاونًا وصفه بـ«الخبيث» مع كل من حزب الله وإيران، مدعيًا أن هذه العلاقات تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وتكشف –بحسب قوله– عن طبيعة السياسات التي تنتهجها كاراكاس في السنوات الأخيرة.

 

اتهامات أمريكية مباشرة لنظام مادورو

وقال المندوب الأمريكي إن النظام الفنزويلي استخدم هذه العلاقات لتعزيز نفوذه خارج الأطر القانونية الدولية، متهمًا مادورو بالسعي إلى بناء شبكة تحالفات مع أطراف تعارضها الولايات المتحدة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.

 

واشنطن تشكك في شرعية الانتخابات التي أوصلت مادورو إلى السلطة

وأضاف مندوب أمريكا، أن نيكولاس مادورو وصل إلى الحكم عبر انتخابات وصفها بـ«المزورة»، معتبرًا أن هذه العملية الانتخابية تفتقر إلى النزاهة والشفافية، ولا تعكس الإرادة الحقيقية للشعب الفنزويلي، على حد تعبيره.

 

الولايات المتحدة تصف مادورو بـ«الرئيس غير الشرعي» أمام مجلس الأمن

وشدد مندوب أمريكا فى مجلس الأمن، على أن بلاده لا تعترف بشرعية مادورو كرئيس لفنزويلا، مؤكدًا أن استمراره في الحكم يمثل – من وجهة النظر الأمريكية – انتهاكًا للمبادئ الديمقراطية، ويزيد من عزلة فنزويلا على الساحة الدولية.

قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، خلال الجلسة الطارئة حول فنزويلا اليوم الاثنين: إن الرئيس الفنزويلي  مادورو تعاون مع حزب الله وإيران بشكل خبيث.

مندوب روسيا بمجلس الأمن: ندين عملية الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف مادورو

الصين تدين تحركات واشنطن في فنزويلا: تهديد للسلام الإقليمي والدولي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مندوب أمريكا بمجلس الأمن مجلس الامن مادورو حزب الله إيران فنزويلا النظام الفنزويلي مندوب أمريكا فى مجلس الأمن

مواد متعلقة

مندوب أمريكا بمجلس الأمن: اعتقال مادورو لحماية مواطنينا ونحاكمه كتاجر مخدرات

مندوب روسيا بمجلس الأمن: ندين عملية الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف مادورو

الأمين العام للأمم المتحدة عن اعتقال مادورو: سابقة خطيرة في النظام الدولي

سويسرا تجمد أصولا مرتبطة برئيس فنزويلا مادورو

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

غزل المحلة يتعادل مع المقاولون 1/1 في كأس عاصمة مصر

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

إشكالية الذات والاغتراب في رواية «عتبات الفردوس» لـ مفرح سرحان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات والزواج بواحدة هو الأصل

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية