جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان قرية في جنوب لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي، وجه إنذارا ‏عاجلا إلى سكان قرية كفر حتا بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "سيهاجم الجيش على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في قرية كفر حتا وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفادت تقارير إخبارية، بشن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على محيط بلدة جباع في جنوب ‎لبنان.

نزع سلاح حزب الله

في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، أن جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكن غير كافية.

وزعم مكتب نتنياهو، في بيان صادر عنه الخميس الماضي أن نزع سلاح حزب الله بالكامل أمر بالغ الأهمية لأمننا ومستقبل لبنان.

فيما أكد الجيش اللبناني الخميس أن خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

نزع سلاح حزب الله في لبنان

وأوضح الجيش في بيان أن المرحلة الأولى ركزت على توسيع الحضور العملاني للمؤسسة العسكرية، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الجيش إلى أن العمل في هذا القطاع ما زال مستمرا إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات المعروفة بـRFAs، بهدف تثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بصورة نهائية لا رجوع عنها.

ولفت الجيش إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يرافق ذلك من إقامة مناطق عازلة تقيد الوصول إلى بعض المناطق، فضلا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024، ينعكس سلبا على إنجاز المهام المطلوبة، ولا سيما في محيط هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.

