الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم ضرب أهداف تابعة لحزب الله في لبنان

لبنان
لبنان
18 حجم الخط

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ضرب أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق في لبنان.

 

ضرب أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق في لبنان

والاسبوع الماضي، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكن غير كافية.

وادعى مكتب نتنياهو، في بيان صادر عنه أن نزع سلاح حزب الله بالكامل أمر بالغ الأهمية لأمننا ومستقبل لبنان.

فيما أكد الجيش اللبناني في وقت سابق، أن خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

 

نزع سلاح حزب الله في لبنان 

وأوضح الجيش في بيان أن المرحلة الأولى ركزت على توسيع الحضور العملاني للمؤسسة العسكرية، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الجيش إلى أن العمل في هذا القطاع ما زال مستمرا إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات المعروفة بـRFAs، بهدف تثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بصورة نهائية لا رجوع عنها.

ولفت الجيش إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يرافق ذلك من إقامة مناطق عازلة تقيد الوصول إلى بعض المناطق، فضلا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024، ينعكس سلبا على إنجاز المهام المطلوبة، ولا سيما في محيط هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي لبنان جيش الاحتلال نتنياهو حزب الله سلاح حزب الله الاراضي اللبنانية

مواد متعلقة

سفير مصر ببيروت: التصعيد في لبنان لن يهدأ دون جهود إقليمية ودولية

جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان قرية في جنوب لبنان

عضو بالحزب الجمهوري: إسرائيل تستخدم ملف السلاح كذريعة لتفكيك حزب الله

نتنياهو: جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله غير كافية
ads

الأكثر قراءة

محافظ مطروح يشهد تحرير وتسليم 37 عقدًا لأراضي السكن البديل بشمس الحكمة

التأمين الصحي يجري فحصا طبيا شاملا لأبناء مؤسسة تربية البنين بفارسكور (صور)

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

وزير قطاع الأعمال: إيرادات القابضة المعدنية تتجاوز 28 مليار جنيه خلال 5 أشهر

الموعد والتذاكر والحجز، كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

تفاصيل الأقساط التأمينية الجديدة للأطباء والصيادلة والمنشآت ضد الأخطاء الطبية

فوائد الثوم في محاربة السرطان والوقاية منه

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثوابه عظيم، "البحوث الإسلامية" يوضح جزاء الثبات على الحق (فيديو)

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية