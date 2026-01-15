إعلام عبري: إسرائيل تقدر أن أمريكا لم تتراجع عن نيتها مهاجمة إيران بل غيرت التوقيت

18 حجم الخط

أفادت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن إسرائيل تقدر أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن نيتها مهاجمة إيران بل غيرت التوقيت.

مجموعة السبع تعبر عن قلقها من ارتفاع مستوى الخسائر البشرية في احتجاجات إيران

في غضون ذلك، عبرت مجموعة السبع، مساء أمس الأربعاء، عن "قلقها البالغ إزاء التطورات المحيطة بالاحتجاجات الجارية في إيران".

وقالت مجموعة السبع: نعارض بشدة تصعيد السلطات الإيرانية للقمع الوحشي للشعب الإيراني.. لدينا قلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى الخسائر البشرية المبلغ عنها في احتجاجات إيران.

وأضافت مجموعة السبع: نندد بالاستخدام المتعمد للعنف وقتل المتظاهرين في إيران والاحتجاز التعسفي وأساليب الترهيب.

حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات

وفجر اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "رويترز"، إن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وأضاف ترامب أن: "حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات لكن أي نظام يمكن أن يفشل".

وتساءل ترامب عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد.

وتابع قائلًا عن بهلوي: "لا أعرف كيف سيتصرف في بلاده. لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولًا بالنسبة ⁠لي".

وأعلن ترامب، الأربعاء، أنه تم إبلاغه بـ"توقف قتل المحتجين في إيران".

وفي تصريح للصحفيين، قال ترامب: "قيل لي إن قتل المحتجين في إيران توقف، وأن الإعدامات لن تحصل".

وشدد قائلًا: "نأمل أن تكون المعلومات بشأن توقف القتل في إيران صحيحة".

وحذر من أنه "إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدًّا".

