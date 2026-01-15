الخميس 15 يناير 2026
خارج الحدود

انطلاق قاذفات استراتيجية من قواعد داخل أمريكا إلى طهران، تفاصيل الضربة المحتملة لإيران

ضربة عسكرية محتملة
ضربة عسكرية محتملة ضد إيران، فيتو
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات عسكرية متعددة لضرب إيران في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك.

إطلاق صواريخ توماهوك من مدمرات أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط

وأشار التقرير إلى أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) يمكنها، بمجرد موافقة ترامب، إطلاق صواريخ توماهوك من مدمرات أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط، فضلا عن استخدام مقاتلات متمركزة في القواعد العسكرية بالمنطقة، كما يمكن نشر قاذفات استراتيجية تنطلق من قواعد داخل الولايات المتحدة لتصل إلى أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قد تقلّص مؤخرا

وأضافت الصحيفة أن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط قد تقلّص مؤخرا، إذ تم نقل جزء كبير من القوات والقطع البحرية - بما في ذلك حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد” ومجموعتها الضاربة - إما إلى منطقة البحر الكاريبي بسبب التوتر مع فنزويلا، أو إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ضربة عسكرية خاطفة وحاسمة

ورغم التصريحات السابقة التي بدت مطمئنة وتوحي بتراجع ترامب عن شن ضربة عسكرية، فقد أبلغ لاحقا فريقه الأمني بأنه يفضل تنفيذ "ضربة عسكرية خاطفة وحاسمة" تستهدف النظام الإيراني، دون الانزلاق إلى حرب طويلة الأمد.

ترامب يطالب بعملية عسكرية حاسمة وسريعة ضد إيران

ووفق ما نقلته قناة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي وشخصين مطلعين على المناقشات الداخلية، فإن ترامب يريد - في حال اتخاذ قرار بالتدخل - أن تكون العملية حاسمة وسريعة، وألا تمتد لأسابيع أو أشهر، مؤكدا رغبته في تجنّب أي مواجهة عسكرية ممتدة.

