إيران: مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر الحرس الثوري والباسيج خلال أعمال الشغب

أعلنت إيران مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر الحرس الثوري والباسيج خلال الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا.

السلطة القضائية الإيرانية: إجراءات خاصة للتعامل مع المخربين

وأكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، أن لائحة الاتهام ضد هؤلاء المحرِّضين سيتم التعامل معها وفق إجراءات خاصة.

السلطة القضائية الإيرانية: المحاكمات والعقوبات تتركز على الأشخاص الذين كانت لهم صلات بأجهزة خارجية

وأضاف أن أولوية المحاكمات والعقوبات ستتركّز على الأشخاص الذين كانت لهم صلات بأجهزة خارجية، والذين يُعتقد أنهم وجّهوا المحرضين أو الإرهابيين داخل البلاد أو خارجها.

السلطة القضائية الإيرانية: سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى بين صفوف الحرس الثوري وقوات الباسيج

من جانبه، قال اللواء أحمد رضا رادان، القائد العام لقوات الأمن الداخلي الإيرانية: “لقد أُصيب عدد كبير من رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم، واستُشهد العديد منهم، كما سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى بين صفوف الحرس الثوري وقوات الباسيج”.

وأضاف رادان: “إن حفظ الأمن له ثمنٌ باهظ، وغالبا ما يتحمّله رجال الأمن والباسيج والحرس الثوري بأنفسهم. ونحن فخورون بأن نقدّم دماءنا ثمنا لتأمين أمن شعبنا العزيز”.

ضربةً قاصمة للإرهابيين ودفعهم إلى حافة الانهيار

وتابع المسؤول الأمني قائلا: “نشكر الشعب الإيراني على دعمه الكبير والواضح لأجهزة الأمن، من خلال تواجدهم الكثيف والفعّال في الساحات، وهو ما شكل ضربةً قاصمة للإرهابيين ودفعهم إلى حافة الانهيار”.

في سياق متصل، نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وجود أي خطط لإعدام متظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا نيّة لدينا لإعدام أي شخص"، مكررا اتهامه لـ"عناصر إرهابية أجنبية" بأنها تقف وراء تصعيد الأحداث خلال الاحتجاجات.

