الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران: الاحتجاجات السلمية تعرضت لاختراق من عناصر إرهابية

إيران: الاحتجاجات
إيران: الاحتجاجات السلمية تعرضت لاختراق من عناصر إرهابية
18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن إيران شهدت خلال الفترة ما بين يومي الخميس والسبت أعمال عنف وإرهاب وصفها بأنها جرت على نمط ممارسات تنظيم داعش، مؤكدًا أن ما حدث تجاوز إطار الاحتجاجات السلمية وتحول إلى موجة اعتداءات منظمة استهدفت المدنيين والمؤسسات.

 

طهران: الاحتجاجات السلمية تعرضت لاختراق من عناصر إرهابية

وأوضح عراقجي في رسالته أن الاحتجاجات التي بدأت بشكل سلمي جرى تخريبها من قبل عناصر إرهابية، استغلت الأوضاع الداخلية لتنفيذ أعمال عنف ممنهجة، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات عملت على دفع المشهد نحو الفوضى وزعزعة الاستقرار، بما يخدم أجندات خارجية على حد تعبيره.

 

اتهامات إيرانية بجرائم وحشية واستخدام واسع للأسلحة النارية

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن السلطات الإيرانية سجلت حوادث خطيرة خلال تلك الأيام، شملت حالات ذبح وحرق أشخاص أحياء، إضافة إلى استخدام واسع للأسلحة النارية في الشوارع، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل تصعيدًا غير مسبوق في مستوى العنف، وتكشف عن طبيعة الجهات التي قامت بتأجيج الأحداث.

 

انتقاد إيراني حاد للموقف الأمريكي واتهامات بالتضليل

وفي لهجة شديدة، وصف عراقجي الادعاءات الأمريكية بدعم حقوق الإنسان في إيران بأنها مضللة ومشينة، معتبرًا أن واشنطن تتجاهل ما وصفه بالهجمات الإرهابية التي طالت المدنيين، وتستغل الملف الإنساني كأداة سياسية للضغط على طهران في توقيت حساس.

 

دعوة أممية للنظر في رواية طهران وسط تصاعد التوتر وضغوط أمريكا

وتأتي رسالة عراقجي في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إيران وتزايد التوتر مع الولايات المتحدة، حيث تسعى طهران إلى نقل روايتها للأحداث إلى الأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالتمييز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال العنف التي تقول إن جماعات إرهابية تقف خلفها، في وقت يترقب فيه العالم تطورات المشهد الإيراني خلال الساعات والأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جوتيريش السلطات الايرانية الأمم المتحدة واشنطن الولايات المتحدة

مواد متعلقة

ترامب: تم إبلاغي بتوقف عمليات القتل والإعدامات في إيران

إيطاليا وبولندا تحثان رعاياهما على مغادرة إيران فورًا

مسئول إسرائيلي: إغلاق الأجواء احترازيًا فور تنفيذ أمريكا هجومها ضد إيران

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب تدرس جميع السيناريوهات بشأن إيران

أكسيوس: إمكانية شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران قائمة
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، 60 دقيقة بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا في قبل نهائي الكان

آرسنال يفوز على تشيلسي 2/3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتعادل مع ألباسيتي 1/1 في الشوط الأول

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في الشوط الأول

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بالتوبة من ارتكاب الأخطاء

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية