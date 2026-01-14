إيران: الاحتجاجات السلمية تعرضت لاختراق من عناصر إرهابية

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن إيران شهدت خلال الفترة ما بين يومي الخميس والسبت أعمال عنف وإرهاب وصفها بأنها جرت على نمط ممارسات تنظيم داعش، مؤكدًا أن ما حدث تجاوز إطار الاحتجاجات السلمية وتحول إلى موجة اعتداءات منظمة استهدفت المدنيين والمؤسسات.

طهران: الاحتجاجات السلمية تعرضت لاختراق من عناصر إرهابية

وأوضح عراقجي في رسالته أن الاحتجاجات التي بدأت بشكل سلمي جرى تخريبها من قبل عناصر إرهابية، استغلت الأوضاع الداخلية لتنفيذ أعمال عنف ممنهجة، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات عملت على دفع المشهد نحو الفوضى وزعزعة الاستقرار، بما يخدم أجندات خارجية على حد تعبيره.

اتهامات إيرانية بجرائم وحشية واستخدام واسع للأسلحة النارية

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن السلطات الإيرانية سجلت حوادث خطيرة خلال تلك الأيام، شملت حالات ذبح وحرق أشخاص أحياء، إضافة إلى استخدام واسع للأسلحة النارية في الشوارع، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل تصعيدًا غير مسبوق في مستوى العنف، وتكشف عن طبيعة الجهات التي قامت بتأجيج الأحداث.

انتقاد إيراني حاد للموقف الأمريكي واتهامات بالتضليل

وفي لهجة شديدة، وصف عراقجي الادعاءات الأمريكية بدعم حقوق الإنسان في إيران بأنها مضللة ومشينة، معتبرًا أن واشنطن تتجاهل ما وصفه بالهجمات الإرهابية التي طالت المدنيين، وتستغل الملف الإنساني كأداة سياسية للضغط على طهران في توقيت حساس.

دعوة أممية للنظر في رواية طهران وسط تصاعد التوتر وضغوط أمريكا

وتأتي رسالة عراقجي في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إيران وتزايد التوتر مع الولايات المتحدة، حيث تسعى طهران إلى نقل روايتها للأحداث إلى الأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالتمييز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال العنف التي تقول إن جماعات إرهابية تقف خلفها، في وقت يترقب فيه العالم تطورات المشهد الإيراني خلال الساعات والأيام المقبلة.

