البرتغال تغلق سفارتها في إيران وتنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر

أعلنت البرتغال، اليوم الخميس، إغلاق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران مؤقتا بسبب التوترات، كما نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى إيران في الوقت الحالي.

نقل المواطنين البرتغاليين من إيران

وقالت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان إنه تم نقل ثمانية من مواطني البلاد من إيران بنجاح ويستعد المزيد من المواطنين لاستكمال إجراءات مغادرة البلاد، فيما قرر عدد آخر البقاء في إيران، وذلك حسبما نقلت شبكة فرانس 24.

التظاهرات في إيران وراء القرار

يشار إلى أن إيران تشهد منذ 28 ديسمبر الماضي موجة تظاهرات واسعة عمت مناطق ومدن عدة احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، إلا أن السلطات أكدت أن الوضع بات حاليا تحت السيطرة الكاملة.

ألمانيا توصى بتجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير

وفى سياق منفصل، أصدرت سلطات الملاحة الجوية الألمانية اليوم الخميس توصية بتجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير، بعد أن توعدت الولايات المتحدة في الأيام الماضية بإمكان التدخل عسكريا في إيران.

وقال متحدث باسم مكتب سلامة الطيران المدني لوكالة فرانس برس إن هذه التوصية «بتجنب الطيران في الأجواء الإيرانية حتى العاشر من فبراير» عممت على قادة الطائرات عبر وزارة النقل.

تركيا: لن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران

كما أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن آماله في تسوية الخلافات بين واشنطن وطهران عبر المفاوضات، مؤكدا معارضته لأي حلول عسكرية.

وقال فيدان في تصريحات: سنواصل المبادرات الدبلوماسية بشأن إيران والأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار، ولن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران.

