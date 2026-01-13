مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل اللقاء السري بين ويتكوف وولي العهد الإيراني السابق

18 حجم الخط

إيران، كشف موقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤول أمريكي مطلع، أن المبعوث الأمريكي ويتكوف التقى سرًا مع ولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي لمناقشة الاحتجاجات الجارية في إيران والتطورات السياسية الداخلية.

لقاء سري بين ويتكوف ورضا بهلوي لمتابعة الاحتجاجات الإيرانية

وأشار المسؤول إلى أن اللقاء جاء لتبادل المعلومات حول الوضع السياسي في إيران، وتقييم تأثير الاحتجاجات على النظام الإيراني، مع التركيز على احتمالات استمرار التظاهرات وتصاعدها وتأثيرها على الاستقرار الداخلي والإقليمي.

هدف اللقاء بين ويتكوف ورضا بهلوي: فهم الديناميات الداخلية للنظام الإيراني

وأضاف المصدر أن الهدف من الاجتماع كان فهم الديناميات الداخلية لـ النظام الإيراني واستطلاع سبل دعم التحركات التي تعزز الضغط السياسي على الحكومة الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول النتائج العملية لهذا اللقاء.

تداعيات محتملة على السياسة الأمريكية تجاه إيران

ويرى محللون أن مثل هذه اللقاءات السرية بين مسؤولين أمريكيين وشخصيات معارضة إيرانية قد تؤثر على استراتيجية واشنطن في التعامل مع النظام الإيراني، خصوصًا في ظل الاحتجاجات المستمرة وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة تأهب قصوى في تل أبيب مع تقديرات بعملية أمريكية قريبة ضد إيران.

وأضافت القناة العبرية في تقريرها، بأن ضربة أمريكية ضد إيران باتت أقرب من أي وقت مضى وعملية محدودة لا تفضي بالضرورة إلى رد إيراني ضد إسرائيل.

