ترامب يوجه البنتاجون بخيارات عسكرية محددة ضد إيران

إيران، ذكرت إن بي سي نيوز نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح لفريق الأمن القومي الأمريكي ما يريده تحديدًا من أي عمل عسكري محتمل ضد إيران، في خطوة تؤكد التوجيهات العليا للبيت الأبيض بشأن السيناريوهات العسكرية المتوقعة.

الأهداف العسكرية لترامب حال توجيه ضربة لـ إيران

وأوضح المصدر أن البنتاجون يعمل حاليًا على إعداد خيارات متعددة لتلبية الأهداف العسكرية التي حددها ترامب بشأن طهران، بما يشمل ضربات محدودة واستهداف مواقع استراتيجية، مع مراعاة تقليل الخسائر المدنية وتأثيرات الصراع على الاستقرار الإقليمي.

الخيارات الأمريكية حال توجيه ضربة ضد إيران

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخيارات تتنوع بين الهجوم الجوي والعمليات الخاصة والتدخل السيبراني، لتوفير مرونة تنفيذية للقرار الرئاسي، مع استمرار مراقبة الموقف على الأرض والتأكد من توافق الخطوات مع أهداف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، وسط تحذيرات دولية من أي تصعيد قد يوسع نطاق النزاع ويؤثر على الأمن الإقليمي وحركة الملاحة والطيران المدني.

يأتي هذا فيما أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، في مقابلة مع قناة العربية، أن إدارة ترامب تترك “كل الاحتمالات مفتوحة” في التعامل مع إيران، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو حتى العسكري، وذلك في ظل تصاعد التوترات الداخلية في إيران وارتفاع حدة الاحتجاجات الشعبية في المدن الكبرى.

