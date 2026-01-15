الخميس 15 يناير 2026
ضبط شخص بتهمة بيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم بيع المواد الممنوعة والمغشوشة، على مستوى الجمهورية.

 أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص في الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته كمية من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة والمجهولة المصدر، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

