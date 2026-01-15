ضبط شخص بتهمة بيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم بيع المواد الممنوعة والمغشوشة، على مستوى الجمهورية.

ضبط شخص لبيعه مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

ضبط شخص لبيعه مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص في الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته كمية من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة والمجهولة المصدر، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.