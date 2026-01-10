عضو بالحزب الجمهوري: إسرائيل تستخدم ملف السلاح كذريعة لتفكيك حزب الله

18 حجم الخط

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن إسرائيل لا تتعامل مع ملف سلاح حزب الله بوصفه تهديدًا أمنيًا فقط، بل توظفه كأداة سياسية وعسكرية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية، تمهيدًا لنزع السلاح وفرض سيطرة ميدانية، في سيناريو يشبه ما جرى سابقًا في سوريا، وتسعى إلى تكراره حاليًا في جنوب لبنان.

استراتيجية إسرائيل تتجاوز نزع السلاح إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية على الأرض

وأوضحت تشابمان، خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن الاستراتيجية الإسرائيلية لا تتوقف عند حدود تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله، بل تمتد إلى منع إعادة تسليحه أو إعادة تموضعه، واستعادة نفوذه في المناطق الحدودية، مؤكدة أن الهدف النهائي يتمثل في فرض واقع أمني جديد يخدم المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد.

إدارة ترامب تكتفي بإدارة الصراع دون معالجة جذوره أو تقديم رؤية طويلة المدى

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أشارت عضو الحزب الجمهوري إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو مترددة في تبني استراتيجية طويلة الأمد تجاه الأزمة، مكتفية بإدارة الصراع بشكل مرحلي دون العمل على معالجة أسبابه العميقة، معتبرة أن هذا النهج يعكس غياب رؤية سياسية شاملة للتعامل مع تعقيدات المنطقة.

وأضافت أن تصريحات ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عكست دعمًا كاملًا للإجراءات الإسرائيلية، رغم أن الواقع الميداني يشير إلى حالة من الجمود وعدم تحقيق اختراق حقيقي في مسار الصراع.

لبنان مرشح لتكرار سيناريو غزة في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل الرسائل بالنار

وحذّرت تشابمان من أن الأوضاع في لبنان قد تتجه نحو سيناريو مشابه لما حدث في قطاع غزة، حيث يصر حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه إلى حين انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، في مقابل استمرار الغارات الجوية والتصعيد العسكري، الذي لا يقتصر على مواقع الحزب فحسب، بل يطال قوات اليونيفل الدولية والمواطنين اللبنانيين في الجنوب.

التصعيد الإسرائيلي يستهدف منع حزب الله من استعادة قوته ونفوذه مستقبلًا

وأكدت تشابمان أن الهدف الإسرائيلي لا يقتصر على نزع سلاح حزب الله في المرحلة الحالية، بل يشمل أيضًا منع أي محاولات مستقبلية لإعادة تسليحه أو استعادة قدراته العسكرية والتنظيمية، معتبرة أن إسرائيل ماضية في تنفيذ هذه الاستراتيجية بغض النظر عن التصريحات السياسية أو المواقف الإقليمية والدولية المعلنة.

ترامب يراهن على دور الدول العربية في دعم استراتيجيته الإقليمية

وفي ختام حديثها، أشارت عضو الحزب الجمهوري إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد في مقاربته للمنطقة على شراكة مع الدول العربية، معتبرًا أن هذه الدول قادرة على لعب دور داعم في تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية إذا أُتيح لها المجال للمشاركة الفاعلة، لافتة إلى أن نجاح هذا الرهان يبقى مرهونًا بمدى جدية واشنطن في الانتقال من إدارة الأزمات إلى حلها جذريًا.

