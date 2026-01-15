18 حجم الخط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر عميقة، معتبرا إياها علاقات ودية تقوم على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

بوتين يشيد بقوة العلاقات مع مصر ودول إفريقيا



وأضاف بوتين خلال حفل تسليم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد في قاعة ألكسندر بالكرملين: "روسيا تنوي مواصلة تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتلعب مصر الصديقة لروسيا دورا رئيسيا في هذه المنطقة، وتُبنى العلاقات معها على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

خطاب بوتين خلال حفلة تسليم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد

وخاطب بوتين مجموعة السفراء الأفارقة الحاضرين، ممثلين عن الصومال والجابون والسنغال ورواندا وموريتانيا والجزائر وغانا وناميبيا، قائلا: "تربط روسيا مع جميع دول القارة علاقات شراكة حقيقية ودعم وتعاون متبادل".

وتابع بوتين: "تأسست هذه العلاقات خلال فترة كفاح الشعوب الإفريقية من أجل الحرية والاستقلال. قدمت بلدنا مساهمة كبيرة في تحرير دول إفريقيا من الاستعمار، وفي بناء الدولة، وفي تنمية الاقتصادات الوطنية، وفي المجال الاجتماعي، وفي تدريب وتجهيز القوات المسلحة".

وأكد بوتين استمرار التوجه نحو تعميق الروابط قائلا: "نحن دائما نهدف إلى توسيع الاتصالات السياسية والاقتصادية والإنسانية المتبادلة. نواصل تقديم المساعدة والدعم للأفارقة في سعيهم للتنمية والمشاركة النشطة في الشؤون الدولية".

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدبلوماسية الروسية لتعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط، مستفيدةً من الإرث التاريخي للعلاقات الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وكذلك من المصالح الاقتصادية والأمنية المتنامية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.