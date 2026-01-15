ضبط عاطل وسيدتين لممارستهم الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

18 حجم الخط

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،عاطل وسيدتين لممارستهم الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدتين، بينهم شخصان لهما معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

دعارة أون لاين..ضبط عاطل وسيدتين لممارستهم الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم في نطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة تبين من فحصها احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

