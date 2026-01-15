ضبط شبكتين لممارسة الأعمال المنافية للآداب في النزهة

18 حجم الخط

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخص لإدارته نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله للأعمال المنافية للآداب بمنطقة النزهة.

وأكدت تحريات مديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية لراغبي المتعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة النادي وضبط المتهم وبصحبته 6 سيدات، من بينهم سيدتان لهما معلومات جنائية، وآخران، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط سيدة لإدارتها ناد صحي بدون ترخيص واستغلاله للأعمال المنافية للآداب بالنزهة

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط سيدة لإدارتها ناد صحي بدون ترخيص واستغلاله للأعمال المنافية للآداب بالنزهة.

وأكدت تحريات مديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية لراغبي المتعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبصحبتها 3 أشخاص وسيدتان آخران، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

