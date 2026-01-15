وكيل التعليم بدمياط: امتحانات الشهادة الإعدادية تجري وسط إجراءات تنظيمية مشددة (فيديو)

18 حجم الخط

أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لـ"لفيتو" أن امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انطلقت اليوم الخميس، تجري وسط إجراءات تنظيمية مشددة وانتظام كامل داخل اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة.

148 لجنة تستقبل الطلاب في المواد غير المضافة للمجموع

وأوضح وكيل تعليم دمياط، خلال البث المباشر، أن هناك 148 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة استقبلت 33 ألفا و620 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية، من بينهم 130 طالبا بنظام المنازل، لأداء امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الفنية، باعتبارهما من المواد غير المضافة للمجموع.

متابعة وزارية ومحافظية دقيقة

وانطلقت أعمال الامتحانات تحت الرعاية والمتابعة المباشرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، حيث جرى التأكيد على توفير أجواء آمنة وهادئة داخل اللجان، تضمن للطلاب أداء امتحاناتهم في مناخ تربوي مستقر.

متابعة أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية بدمياط

تعليمات صارمة وحظر كامل للهواتف المحمولة

وأكد الأستاذ ياسر عماره أن مديرية التربية والتعليم استنفرت جميع إمكانياتها لإنجاح أول أيام الامتحانات، مع التشديد على حظر دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، والالتزام الصارم بمواعيد الحضور والانصراف، إلى جانب توجيه رؤساء اللجان بتهيئة الأجواء النفسية والمكانية المناسبة للطلاب.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، باشرت أعمالها منذ الساعات الأولى من الصباح، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، ورصد أي معوقات قد تطرأ والتعامل الفوري معها.

استقرار كامل في أول أيام الامتحانات

واختتم وكيل تعليم دمياط تصريحاته خلال البث المباشر بالتأكيد على أن التقارير الواردة من جميع اللجان تشير إلى استقرار تام وانتظام كامل في سير العملية الامتحانية، دون رصد أي مشكلات تعوق أداء الطلاب، مشيدا بالتزام الطلاب وهيئات التدريس بالتعليمات المنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.