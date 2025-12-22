محافظ الدقهلية: القوافل الطبية قدمت أكثر من 94 ألف خدمة علاجية خلال 11 شهرا

18 حجم الخط

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته الدائمة لأعمال القوافل الطبية والعلاجية المجانية، والتي تقام بقرى مراكز المحافظة تباعًا وفقا للأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وقدمت 94.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال 11 شهر.

محافظ الدقهلية: 94.5 ألف خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية

وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر امكانيات معينة

وشدد محافظ الدقهلية أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتوافر امكانيات معينة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في الأماكن النائية

وأكد على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

43 قافلة طبية إلى جانب 6 فوافل توعوية.

من جهته أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار 11 شهر منذ يناير وحتى نوفمبر الماضي، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، قدمت 94.5 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال 43 قافلة طبية إلى جانب 6 فوافل توعوية.

المستفيدين من القوافل الطبية

واستفاد منها، 56.8 ألف شخص، بالكشف والعلاج، في مختلف التخصصات الطبية، وشملت، 9826 باطنة، 8596 أطفال، 6411 جلدية، 2941 أسنان، 4871 عظام، 4406 رمد، 2339 أنف وأذن، 3291 جراحة عامة، 4453 نسا وتنمية أسرة، 6737 معمل الدم، 2081 معمل الطفيليات، 454 خلع أسنان، 388 أشعة سينية.

