وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس الخارجة

أجرى الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية، تضمنت مدارس الخارجة الرسمية للغات والخارجة المتميزة للغات، ومدرسة المشتركة الإعدادية والأمل الإعدادية، ومدرسة عبد السلام عارف الإعدادية.

وحرص وكيل وزارة التعليم، الاطمئنان على مستوى الامتحان، ووضوح ورقة البوكليت وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، إلى جانب الاطمئنان على تحقيق الانضباط والتزام الجميع بكافة مهام العمل.

ومن منطلق تشجيع وتحفيز المتفوقين، أكد وكيل تعليم الوادي الجديد، دعم القيادة السياسية لطلاب المحافظة المتفوقين عقب إعلان النتائج وتكريمهم.

كما تفقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٥-٢٠٢٦ من بمدرسة المشتركة الإعدادية والأمل الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية .

وخلال جولته أكد الدكتور سامى على تسجيل الطلاب البيانات على ورقة البوكليت بشكل صحيح وتوقيع الملاحظين على صحة البيانات التى سجلها الطلاب.

وحرص وكيل التعليم على الاطمئنان من الطلاب على وضوح ورقة البوكليت وعدم رصد أى أخطاء فنية أو أى غموض بالأسئلة، موجها الالتزام بحظر الهواتف الذكية أو أى أجهزة إلكترونية مع الطلاب أو الملاحظين ومن يخالف ذلك سيتم تطبيق القانون وبكل حزم، معربا عن أطيب تمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وكيل التعليم يوجه الطلاب بالتأني عند تدوين الإجابات

وواصل الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس الخارجة تضمنت مدرسة عبد السلام عارف الإعدادية، واطمأن على حسن العمل متحدثا إلى الطلاب حول وضوح ورقة الامتحان موجها الطلاب بالتأني والتريث فى قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات.

ووجه وكيل الوزارة، بالتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها وحال رصد أى معوقات يجرى تذليلها على الفور وفق القوانين المنظمة للعمل.

أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

من جانبه أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بجميع الإدارات التعليمية، والتي يؤديها نحو ٥٥٩٣ طالبًا وطالبةً موزعين على ١٢٧ لجنةً، وذلك خلال تفقده المفاجئ لبعض اللجان بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث تفقد الزملوط، لجان مدرسة ناصر الإعدادية والتي تضم ٩ لجان، حيث اطمئن على توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، وعدم وجود أي شكاوى خاصة بالورقة الامتحانية، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل؛ تحفيزًا على مواصلة التفوق وحصد نتائج مُشرّفة.

