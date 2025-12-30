تضامن الفيوم تجري 30 جراحة عيون للمرضى غير القادرين خلال ديسمبر

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أنها أجرت خلال شهر ديسمبر الجاري 30 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع محافظة الفيوم، ضمن مشروعها لمكافحة العمى والذى يستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية، بالتعاون مع أحدي الجمعيات الخيرية العاملة في مجال الخدمات الطبية.

مضاعفة الاعداد المستحقة للرعاية

وقالت الدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إن المبادرة تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، ويتم إجراء الجراحات والعلاج في أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون بمصر، وتقدم الخدمات للمرضي غير القادرين بالمجان.

تعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن الجمعية المشاركة تتولي توقيع الكشف الطبى على الأهالى في قراهم، وصرف العلاج لمن يحتاج وتسليم النظارات الطبية لمن يحتاح، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية بالمجان، دون أن يتحمل المريض أى اعباء.

ولفتت إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب ومديرية التضامن من جانب آخر في تنمية المجتمع المحلي، من خلال مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الصغيرة بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، ويتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.