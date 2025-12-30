الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
محافظات

تضامن الفيوم تجري 30 جراحة عيون للمرضى غير القادرين خلال ديسمبر

جراحات الغيون، فيتو
جراحات الغيون، فيتو
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم،  أنها أجرت  خلال شهر ديسمبر الجاري 30 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع محافظة الفيوم،  ضمن مشروعها لمكافحة العمى والذى يستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية، بالتعاون مع أحدي الجمعيات الخيرية العاملة في مجال الخدمات الطبية.

مضاعفة الاعداد المستحقة للرعاية

وقالت الدكتورة  شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إن المبادرة تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا،  ويتم إجراء الجراحات والعلاج في  أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون بمصر،  وتقدم الخدمات للمرضي غير القادرين بالمجان.

تعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن الجمعية المشاركة تتولي توقيع الكشف الطبى على الأهالى في قراهم،  وصرف العلاج لمن يحتاج وتسليم النظارات الطبية لمن يحتاح، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية بالمجان، دون أن يتحمل المريض أى اعباء.

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين بالتعاون مع المستشفى الجامعي

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لغير القادرين بمركز إطسا

ولفتت إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب ومديرية التضامن من جانب آخر في تنمية المجتمع المحلي، من خلال  مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الصغيرة بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، ويتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

