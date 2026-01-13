خلال أيام، تغييرات موسعة بالقيادات المحلية في أسوان لضخ دماء جديدة

18 حجم الخط

أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان عن قرب إجراء حركة تغييرات موسعة فى القيادات المحلية لنواب وسكرتيرى المراكز والمدن ورؤساء الأحياء وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة فى إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذى.

المؤتمر الصحفى

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محافظ أسوان مع ممثلى وسائل الإعلام والصحف المختلفة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن الحركة المرتقبة تستهدف بالأساس ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذى بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق سرعة الاستجابة لمطالبهم، خاصة فى القطاعات الخدمية الحيوية التى تمس الحياة اليومية للمواطن الأسوانى.

أضاف أن هذه التغييرات تأتى عقب المسابقة التى أجرتها المحافظة لاختيار نواب وسكرتيرى المراكز والمدن ورؤساء الأحياء ، والتى تمت وفق معايير واضحة تعتمد على الكفاءة والقدرة على العمل الميدانى وتحمل المسئولية بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وإختيار الأفضل للمرحلة المقبلة.

وشدد محافظ أسوان على أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لأداء القيادات الجديدة، وربط استمرارهم فى مواقعهم بمدى ما يحققونه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، لأن هدفنا الأول هو الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى فى مختلف ربوع المحافظة.

