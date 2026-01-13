الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلال أيام، تغييرات موسعة بالقيادات المحلية في أسوان لضخ دماء جديدة

محافظ أسوان يلتقى
محافظ أسوان يلتقى بالصحفيين
18 حجم الخط

أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان عن قرب إجراء حركة تغييرات موسعة فى القيادات المحلية لنواب وسكرتيرى المراكز والمدن ورؤساء الأحياء وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة فى إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذى.

المؤتمر الصحفى 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محافظ أسوان مع ممثلى وسائل الإعلام والصحف المختلفة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن الحركة المرتقبة تستهدف بالأساس ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذى بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق سرعة الاستجابة لمطالبهم، خاصة فى القطاعات الخدمية الحيوية التى تمس الحياة اليومية للمواطن الأسوانى.

 أضاف أن هذه التغييرات تأتى عقب المسابقة التى أجرتها المحافظة لاختيار نواب وسكرتيرى المراكز والمدن ورؤساء الأحياء ، والتى تمت وفق معايير واضحة تعتمد على الكفاءة والقدرة على العمل الميدانى وتحمل المسئولية بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وإختيار الأفضل للمرحلة المقبلة.

وشدد محافظ أسوان على أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لأداء القيادات الجديدة، وربط استمرارهم فى مواقعهم بمدى ما يحققونه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، لأن هدفنا الأول هو الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى فى مختلف ربوع المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان محليات حركة محليات تغيير

مواد متعلقة

محافظ أسوان: احتفالات العيد القومي تقتصر على تقليد رمزي توفيرا للنفقات (صور)

استمرار جهود انتشال سيارة مدير مكتب محافظ أسوان بعد انقلابها فى ترعة

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

محافظ أسوان يتواصل تليفونيًا مع أولياء أمور الحالات المصابة في انقلاب أتوبيس رحلة الأطفال
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

البيت الأبيض: ترامب يتحدث عن إيران الليلة

الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين

هطول أمطار غزيرة على مران منتخب مصر بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هل تجوز صلاة سنة الوضوء بعد العصر ؟، أمين الفتوى يوصح (فيديو)

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

المزيد
الجريدة الرسمية