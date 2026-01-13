الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

محافظ أسوان يكرم فريق عمل مكتبة مصر العامة (صور)

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فريق العمل بمكتبة مصر العامة الحالى بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى، والسابق بقيادة إيمان خفاجى من خلال إهداء المحافظ لشهادات تقدير ودروع لهم تقديرًا لما تم بذله من جهود متميزة خلال هذه الفترة بما انعكس بالإيجاب فى حصد العديد من الجوائز، ومن أبرزها فوز المكتبة بالمركز الأول لعامين على التوالى فى ملتقى الأقصر للفنون والإبداع.

وأثناء التكريم الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أهمية الدور التنويرى والثقافى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة، والتى أصبحت مركزًا رائدًا لنشر الثقافة والمعرفة، ومقصدًا هامًا للأسر والأطفال والشباب بفضل ما تقدمه من مبادرات رائدة تساهم فى دعم العملية التعليمية، وصقل المواهب، وتنمية مهارات التفكير والإبداع.

الدعم الكامل 

أشار إلى تقديم كامل الدعم من المحافظة للمكتبة ليؤدى أحدث وأكبر صرح ومنارة معرفية وعلمية وثقافية رسالته التنويرية الهادفة لزيادة الوعى وإعلاء روح الانتماء والولاء للجيل الحالى والأجيال القادمة، تواكبًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان " للتنمية البشرية بما يساهم فى أن تكون المكتبة جاذبة للأسر الأسوانية، ومزارًا للأفواج السياحية، وليصبح نموذج حضارى للإبداع والابتكار بأفكاره متميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

