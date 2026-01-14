محافظ أسوان: الموسم السياحي يشهد زيادة ملحوظة

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الموسم السياحى الحالى يشهد زيادة ملحوظة، ونأمل بأن يحقق معدلات قياسية جديدة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع ممثلى الكيانات السياحية لإطلاق حملة إعلامية شاملة وكبرى لتحسين الصورة الذهنية عن أسوان ودعم حركة السياحة الدولية حيث تهدف الحملة إلى إبراز الوجه الحقيقي لعروس المشاتى بما يعكس تاريخها العريق وعمقها الحضاري وريادتها كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

ارتفاع معدلات الحركة السياحية

وأضاف أنه تم بالتوازى تنفيذ حزمة من الإجراءات الجادة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة وغرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين وهيئة تنشيط السياحة، الأمر الذى إنعكس إيجابيًا على ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة للمحافظة، وتم وجارى تنفيذ خطة للارتقاء بالخدمات السياحية تتمثل فى العديد من المحاور منها رفع مستوى النظافة العامة داخل المدن والمراكز، وخاصة بالمناطق والمزارات الأثرية.

وأشار إلى تكثيف أعمال التطوير والتجميل لتتحول أسوان إلى بانوراما حضارية متكاملة تليق بمكانتها التاريخية، وبالتوازى يتم تنفيذ ملحمة من التطوير والتجميل خلال المرحلة الحالية لتحويل أسوان لبانوراما جمالية وحضارية لعودتها لمكانتها التى تستحقها.

يذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعلن أنه تم التنسيق مع مؤسسة الأغاخان الخيرية لتنفيذ 3 مشروعات كبرى وفقًا لتنسيق المحافظ مع الأمير رحيم أغاخان والمختصين بالمؤسسة حيث تتمثل فى تطوير الحديقة النباتية لتكون على غرار حديقة الأزهر، وبنفس الأسلوب والإدارة من خلال تحويلها لشكل جمالى متكامل ومتناسق، وعودتها لرونها الحضارى، ولتكون من أبرز المزارات السياحية المدرجة على البرنامج السياحى للزائر حيث ستشهد تطوير شامل للاندسكيب والممرات وتوفير النباتات النادرة، وإقامة متحف نموذجى ومطعم وكافتيريا وغيرها من المزايا الأخرى.

