محافظ أسوان يفتتح الممشى السياحي بكورنيش النيل بأبو هور (صور)

18 حجم الخط

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل الجديد بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة ، وسط أجواء إحتفالية وبمشاركة واسعة من أهالى النوبة والقيادات الطبيعية والشعبية، وذلك فى إطار احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى الـ55.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود الكبيرة التى تم بذلها لإنجاز هذا المشروع الحيوى الذى يأتى تنفيذه متواكبًا مع رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث جاء إنشاء المنشى تلبية للمطلب الشعبي لأهالى القرية.

ووجه الشكر لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذه لما شهده من أعمال مكثفة أسفرت عن خروجه بالشكل الحضارى والجمالى المتناسق الذى يليق بمكانة أسوان السياحية.

وأوضح إسماعيل كمال أن المشروع تضمن تنفيذ أعمال تمهيد ورصف ببلاطات الإنترلوك بطول 2 كيلومتر و300 متر، وبمتوسط عرض 8 أمتار، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو 21 مليون جنيه ليصبح الممشى مسارًا سياحيًا مهمًا للأفواج المتجهة إلى المزارات الأثرية المقابلة على الضفة الغربية لنهر النيل، وعلى رأسها منطقة جبال السلسلة الأثرية، فضلًا عن كونه متنفسًا ترفيهيًا وحضاريًا لأهالى القرى والمناطق المجاورة.

وثمن محافظ أسوان على الدور المحورى الذى قامت به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع شبكات المرافق والتخطيط العمرانى ومديرية الطرق والوحدة المحلية، وهو ما إنعكس إيجابيًا فى تنفيذ أعمال الرفع المساحى وإعداد التصميمات الهندسية، إلى جانب توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشروع وصولًا إلى هذا المشهد الحضارى الراقى والمتميز.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم تنفيذ الكورنيش وفق رؤية حضارية متكاملة من خلال توفير المظلات الجمالية والمسطحات الخضراء على غرار الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة وممشى أهل مصر بما يسهم فى خلق متنفس حيوى لأهالى المنطقة، ويعزز من المقومات السياحية للمكان ليصبح مقصدًا سياحيًا جديدًا جاذبًا للحركة السياحية مستقبلًا.

وأضاف أنه تم التنسيق مع شركات السياحة لإدراج الممشى السياحى بكورنيش أبو هور ضمن البرامج السياحية للأفواج الزائرة لأسوان بما يدعم من جهود المحافظة فى تنشيط السياحة وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية التى تتمتع بها عروس المشاتى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.