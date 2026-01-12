تعليم المنوفية يستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الالتزام التام بكافة التعليمات والضوابط النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 - 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية.

اجتماع موسع مع قيادات التعليم بالمحافظة

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسّع الذي عقده وكيل الوزارة اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية العشر، بحضور طارق سعد وكيل المديرية، ومحمد صحصاح مدير عام التعليم العام، وأيمن مبارك مدير عام الشئون المالية والإدارية، وممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس محمد مزروع مدير عام التعليم الفني.

تجهيز اللجان وتوفير بيئة آمنة للطلاب

وشدد وكيل تعليم المنوفية، على ضرورة الانتهاء الكامل من جميع التجهيزات داخل اللجان الامتحانية، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة والآمنة لأبنائنا الطلاب، مع الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية دون معوقات.

وأكد الدكتور محمد صلاح جاهزية إدارة شئون الطلبة بالمديرية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو مستجدات قد تطرأ على الطلاب طوال فترة الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية على الوجه الأمثل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.