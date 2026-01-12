الإثنين 12 يناير 2026
محافظات

تعليم المنوفية يستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية

 أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الالتزام التام بكافة التعليمات والضوابط النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 - 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية.

اجتماع موسع مع قيادات التعليم بالمحافظة

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسّع الذي عقده وكيل الوزارة اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية العشر، بحضور طارق سعد وكيل المديرية، ومحمد صحصاح مدير عام التعليم العام، وأيمن مبارك مدير عام الشئون المالية والإدارية، وممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس محمد مزروع مدير عام التعليم الفني.

تجهيز اللجان وتوفير بيئة آمنة للطلاب

وشدد وكيل تعليم المنوفية، على ضرورة الانتهاء الكامل من جميع التجهيزات داخل اللجان الامتحانية، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة والآمنة لأبنائنا الطلاب، مع الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية دون معوقات.

وأكد الدكتور محمد صلاح جاهزية إدارة شئون الطلبة بالمديرية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو مستجدات قد تطرأ على الطلاب طوال فترة الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية على الوجه الأمثل.

