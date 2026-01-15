الخميس 15 يناير 2026
كثافات متحركة، حالة المرور اليوم الخميس في القاهرة والجيزة والقليوبية

حالة المرور اليوم
حالة المرور اليوم الخميس في القاهرة والجيزة والقليوبية.. كثا
سادت حالة من الانتظام النسبي في الحركة المرورية صباح اليوم الخميس بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة والقليوبية، مع ظهور كثافات متحركة في بعض المناطق الحيوية تزامنًا مع ذروة التوجه إلى الأعمال، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة الحالة ميدانيًا.

القاهرة الكبرى، شهدت المحاور الرئيسية سيولة مرورية متوسطة، مع كثافات ملحوظة على بعض الطرق الحيوية خاصة في الاتجاهات المؤدية إلى وسط المدينة، بينما انتظمت الحركة على عدد من الكباري والميادين مع تباطؤ مؤقت دون توقف كامل.

محافظة الجيزة، حركة السيارات جاءت مستقرة نسبيًا على أغلب المحاور، مع تسجيل تباطؤ مروري محدود في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، نتيجة زيادة الأحجام المرورية خلال ساعات الذروة الصباحية.

محافظة القليوبية، انتظمت الحركة على الطرق الرئيسية، مع كثافات متحركة في بعض الشوارع الداخلية ومداخل المدن، وتم التعامل الفوري مع أي معوقات لضمان استمرار السيولة المرورية.

وتواصل الأجهزة المعنية الدفع بسيارات الإغاثة المرورية والخدمات الأمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث الطارئة، وتسيير الحركة والحفاظ على الانضباط المروري. 

نصيحة للسائقين 

ويفضّل تجنب الطرق التي تشهد كثافات صباحية قدر الإمكان، واستخدام المحاور البديلة، مع الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامة الجميع.

