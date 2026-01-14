الأربعاء 14 يناير 2026
حوادث

ضبط سائق ميكروباص بالشرقية لتشاجره مع راكب بسبب مكان الجلوس

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء تضرر أحد الركاب من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" إثر مشادة كلامية حول مكان الجلوس بمحافظة الشرقية.

القبض على سائق ميكروباص بالشرقية لتشاجره مع راكب بسبب مكان الجلوس
القبض على سائق ميكروباص بالشرقية لتشاجره مع راكب بسبب مكان الجلوس

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد القائم بالنشر (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، والذي أقر بحدوث المشادة مع السائق بتاريخ 11 يناير الجاري أثناء استقلاله السيارة لخلاف حول مكان الجلوس.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

الجريدة الرسمية