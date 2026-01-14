القبض على أب ترك طفله في الشارع لاستجداء المارة بالمنيا

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن العثور على طفل تركه والده بأحد الشوارع بالمنيا.

القبض على أب ترك طفله فى الشارع لاستجداء المارة بالمنيا

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد الطفل وضبط والده عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى.

وبسؤاله قال إنه قام بترك نجله بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق لاستجداء المارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية المتخصصة وتوفير كافة سُبل الرعاية اللازمة له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.